Управляващата „Прогресивна България“ все още изпраща смесени сигнали и действа предпазливо, докато останалите партии се опитват да се адаптират към новата политическа реалност след изборите. Около тази теза се обединиха младите политолози Божидар Гечев, Иво Иванов и Михаила Пеева в студиото на „Твоят ден“.

Според Михаила Пеева при управляващите продължава да се вижда липса на ясно дефинирана посока, позната още от предизборната кампания. „Има заявки или решения, които след известно време биват противоположни. Има много смесени сигнали“, коментира тя. По думите ѝ това може да се дължи едновременно на липса на опит, комуникационни проблеми и внимателно позициониране преди президентските избори.

Има ли алтернатива за управлението на страната сред опозиционните партии

Божидар Гечев също смята, че поведението на властта създава усещане за непоследователност. „Радев продължава да изчаква, докато всичко друго се е изговорило, и накрая казва нещо, което често противоречи на казаното преди това от хора от партията“, заяви той. Според него реалната посока на управлението ще стане по-ясна след бюджета, макар че и той може да не бъде окончателна заявка за политиките на кабинета.

Иво Иванов отбеляза, че желанието управляващите да се харесат на различни групи може да доведе до обратен ефект. „Целейки да се съобразяваш с всички, не угаждаш на никого. Хората започват да се питат с какво си по-различен от предишните“, каза той.

Тримата коментираха и процесите в опозиционните партии. Според Иванов промените в ГЕРБ и ДПС са естествена реакция след силната изборна победа на новия управляващ субект. „Когато има партия, която електорално смазва всички други, останалите се опитват да се адаптират - да махнат старите кадри и да покажат нови лица“, посочи той.

Гечев направи разграничение между процесите в двете формации. Според него промените в ГЕРБ засега изглеждат по-стабилни, докато при ДПС се виждат по-сериозни вътрешни сътресения. „В ДПС има по-голяма криза, особено след протестите, защото се оттеглят фигури, които станаха много популярни в негативен смисъл“, заяви политологът.

Михаила Пеева обаче изрази съмнение, че обновяването в ГЕРБ е напълно автентично. Според нея партията е загубила комфортната си позиция около властта и търси нов начин да задържи електората си. „Виждам го като опит лодката да бъде извадена обратно над водата“, коментира тя.

Ще има ли нова партия, която няма да е дясна

Политолозите обсъдиха и възможността за ново сближаване между двете крила в ДПС. Според Иво Иванов подобен сценарий не е изключен, а „пътят на младите“ често може да се използва като параван за по-дълбоки политически процеси. „Разчиства се терен, за да може по-лесно да се случи едно обединение“, каза той.

В студиото беше коментирана и евентуалната кандидатура на Андрей Гюров за президент, подкрепяна от ДСБ. Божидар Гечев определи начина, по който темата е излязла публично, като „фалстарт“. „Изглежда като кандидатура на ДСБ, дори не на цялата „Демократична България“, което поражда още по-голямо раздробяване“, заяви той.

Според Михаила Пеева обаче е вероятно останалите формации от общността в крайна сметка да подкрепят Гюров. „Той е сравнително популярен кандидат и това може да бъде шанс за част от тези партии да върнат политическа енергия и подкрепа“, коментира тя.

Иво Иванов също смята, че макар част от политическите сили да са били поставени пред свършен факт, обединението около една кандидатура би било логичен ход. Според него това може да се окаже един от малкото варианти за по-широка мобилизация на избирателите в тази част на политическия спектър.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова