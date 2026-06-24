Има един ден в годината, в който границата между реалното и мистичното изтънява до краен предел. Денят, в който слънцето се къпе във водата, преди да поеме пътя си към зимата, а росата придобива чудодейна сила. В българския народен календар това е Еньовден – празникът, който отбелязваме на 24 юни.

Той е кулминацията на лятото. В него се оглеждат най-древните вярвания по нашите земи, свързани с култа към слънцето, водата и лечебната мощ на природата. Макар астрономическото лятно слънцестоене да настъпва няколко дни по-рано (на 21 юни), народната памет е съхранила датата 24 юни като момента на най-голямото тайнство.

МЕЖДУ ОГЪНЯ И ЦВЕТЯТА: Как празнуват Еньовден в Латвия? (ВИДЕО)

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Според народното поверие на Еньовден слънцето изгрява "трептящо" и който го види, ще бъде здрав през цялата година.

Раждането на Йоан Кръстител и преплитането на две религии

Както при много други празници в българския фолклор, Еньовден е класически пример за религиозен синкретизъм – сливане на езическите традиции с християнския канон. На 24 юни Източноправославната църква чества Рождението на св. Йоан Кръстител (Предтеча) – пророкът, който предвещава идването на Христос и го кръщава във водите на река Йордан.

Самото име „Еньо” е народна форма на Йоан (Иван). Според църковните архиви празникът е установен още през IV век. Църквата обаче мъдро е избрала тази дата, за да замести съществуващите мощни езически чествания на лятното слънцестоене. Така култът към пречистващата сила на водата (свързан с кръщението) органично се е слял с древните ритуали за къпане в реките и търкаляне в сутрешната роса на Еньовден.

Отбелязваме Еньовден – денят на лечебните билки

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На 24 юни Православната църква отбелязва рождението на св. Йоан Кръстител.

Когато слънцето обръща своя ход

Според данните на българските етнографи на този ден слънцето достига най-високата си точка на небето. Народът вярва, че сутринта на Еньовден то „играе” и „трепти”, когато изгрява. Който успее да види този феномен със собствените си очи, ще бъде здрав през цялата година.

След Еньовден обаче слънцето започва бавно да умира. В българския фолклор се казва, че „Еньо си навлича кожуха и тръгва за сняг” – метафора за това, че денят започва да намалява, а природата бавно се настройва за предстоящата зима. Преди да поеме по този дълъг път, слънцето спира да си почине, окъпва се в живите извори и реки и прави водата лековита. Затова едно от най-важните правила на празника е измиването преди изгрев слънце в течаща вода.

Празник на билките в Троянския Балкан

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Ритуалът носи здраве и пречистване.

Тайната на 77-те билки и половина

Може би най-живата традиция днес, която привлича стотици хора по поляните на 24 юни, е брането на билки. Според древните вярвания в нощта срещу празника звездите слизат ниско над земята и баят на тревите. Рано сутринта, преди слънцето да е изсушило росата, билките имат най-мощна лечебна и магическа сила.

Легендата гласи, че на света има 77 болести. За всяка от тях има точно определена билка. Има обаче една болест, която е нелечима и неизвестна. За нея е предназначена мистичната „половин билка”. Тя се откъсва със затворени очи, напосоки, от поляната. Никой не знае как изглежда, но се вярва, че природата сама ще насочи ръката към нея.

От събраните цветя се сплита голям Еньовски венец. Първото растение в него задължително е еньовчето (Galium verum) – малко жълто цвете, което според народната медицина лекува десетки страдания. През този венец всички се провират за здраве.

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За да бъде лековит, Еньовският венец се сплита от 77 билки и половина, събрани преди изгрев.

„Мълчана вода” и Еньова буля

В миналото празникът е бил особено важен за младите момичета. В нощта срещу Еньовден те са изпълнявали ритуала за „мълчана вода”. Избирал се чист извор, от който момите наливали вода в менче. По пътя към селото те нямали право да проронят нито дума, за да не избяга магическата сила на водата. В нея пускали китките си, за да гадаят на следващия ден за кого ще се омъжат.

Един от най-характерните за Тракия ритуали е „Еньова буля”. Малко момиченце (обикновено изтърсакът в семейството) се облича като булка, със забулено в червен воал лице. Момите я носят на ръце през цялото село, пеят обредни песни и молят за плодородие и дъжд.

В много краища на България и до днес се изпълняват ритуалите за гадаене с китки и „мълчана вода”.

Midsummer: Еньовден по света

Еньовден не е строго български феномен. Този ден се чества с огромна почит в цяла Европа, което доказва общоевропейските езически корени на празника.

В славянските страни (Русия, Украйна, Беларус, Полша) празникът е известен като Иван Купала. Там основният акцент е прескачането на големи огньове за пречистване от зли сили и пускането на венци по реките.

В скандинавските страни (особено в Швеция) празникът Midsommar (Средата на лятото) е може би по-важен дори от националния им празник. Хората се събират около високо дървено стъбло, украсено с цветя (midsommarstång), танцуват и се радват на белите нощи. В Испания пък отбелязват San Juan (Свети Йоан) с масови плажни огньове и нощно къпане в океана.

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Прескачането на огньове на празника на лятното слънцестоене е популярно в цяла Европа.

Еньовден е – денят на лечебните билки

Връщане към корените

Във време на дигитализация и градски начин на живот Еньовден преживява истински ренесанс. Всяка година на 24 юни все повече българи избират да станат призори, да отидат в планината, да усетят росата по краката си и да наберат билки.

Може би защото вярваме в мита за 77-те болести, или просто защото човекът има изконна нужда да се свърже отново с природата. Каквато и да е причината, Еньовден остава онзи магичен портал, който ни напомня, че лятото е кратко, природата е лечител, а всяко цвете има своя тайна. Стига да знаеш кога да го откъснеш.

Редактор: Мария Барабашка