Жена в Обединените арабски емирства посвети живота си на спасяването на бездомни котки. Преди около 20 години Дина Таджи е започнала да прибира животни от улиците, след като забелязала бездомни котки около супермаркети. Тогава тя нямала автомобил и превозвала спасените животни до ветеринар с велосипед. С годините усилията ѝ прераснали в приют в емирство Аджман.

По думите ѝ тя е спасила над 3 хиляди котки, а в момента в приюта живеят около 600 животни. Много от тях са били ранени, болни или изоставени от собствениците си. Животните са получили лечение и грижи, а за всяка котка се търси постоянен дом.

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„Когато се преместих в Обединените арабски емирства преди около 20 години, започнах да виждам бездомни котки навсякъде. Баща ми винаги ме е учил да помагам с каквото мога. Днес, когато видя тези животни здрави и щастливи, си спомням в какво тежко състояние бяха и осъзнавам, че всички усилия са си заслужавали”, споделя Дина Таджи.

Редактор: Мария Барабашка