Трима души са били открити мъртви в общежитие в Угърчин, научи NOVA от свои източници. Сигналът е подаден през нощта на спешния телефон 112. Става дума за две лица от женски пол и един мъж.

По информация на NOVA трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

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Източници на NOVA твърдят, че при разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата в опит за бягство. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източниците ни то е страдало от епилепсия.

След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици. Задържан е и заподозрян. По информация на NOVA общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. Към момента не е ясно какви са точните взаимоотношения между участниците в конфликта с фатален край.