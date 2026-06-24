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КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница
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От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението и така ще застанат зад проекта
След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата, днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет.
От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно – да имат опит в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница.
КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница
От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението и така ще застанат зад проекта.Редактор: Никола Тунев
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