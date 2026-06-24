След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата, днес с позиция излиза и обновеният състав на Обществения съвет.

От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно – да имат опит в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница.

КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница

От Здравната инвестиционна компания ще обжалват решението и така ще застанат зад проекта.

Редактор: Никола Тунев