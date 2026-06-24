Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността "Баба Алино”. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на "Прогресивна България“ в Народното събрание – Петър Витанов.

Във вторник друг представител на кабинета Радев – вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУБ - Олег Невзоров, е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти.

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива.

Редактор: Никола Тунев