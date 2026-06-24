Лошото време – с още по-сериозен размах днес. Предупреждение от първа степен за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки е в сила за почти цялата страна – в 22 от общо 28 области у нас, като валежи не се очакват само по Черноморието и в най-югоизточните части от страната.

Вчера жълтият код за опасно време обхвана областите в Западна и Северозападна България. Данните показват, че в Лом са паднали над 35 литра дъжд, които обаче са запушили отводнителните канали и така в ниските части на града водата стигаше до вратите на автомобилите.

Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО)

Наводнени бяха и паркингите на няколко големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин.

Редактор: Никола Тунев