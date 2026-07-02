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Няма официална информация дали има пострадали
Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се е голяма дупка.
Към момента няма официална информация дали има пострадали хора. На място се очаква оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени.
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Очаквайте подробности!
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