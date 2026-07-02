Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се е голяма дупка.

Към момента няма официална информация дали има пострадали хора. На място се очаква оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени.

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Очаквайте подробности!