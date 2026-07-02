Топлинният удар е животозастрашаващо и спешно състояние, което може да има тежки последици и фатален край. Това каза пред NOVA NEWS кардиологът д-р Мария Цолова от болница "Лозенец". По думите й топлината влияе на всички органи и системи. Конкретно при сърдечно-съдовата система, сериозното повишение на температурите и топлинните вълни, водят до обостряне на исхемичната болест на сърцето, до аритмии, до влошаване на сърдечната недостатъчност, нарушения на бъбречната функция, също и психичните разстройства се обострят, каза кардиологът.

„Най-вече трябва да внимават хората над 65-годишна възраст, те са силно уязвими към високите температури, също така децата, кърмачетата, заради все още недостатъчно развитата им терморегулация, както и бременните жени и хората, които имат хронични заболявания”, обясни д-р Цолова.

Какви са признаците на топлинен удар и как да реагираме

По думите й хората, които са с ниско кръвно или пък приемат лекарства за понижаване на кръвното, е хубаво преди настъпване на топлинната вълна, да се посъветват с лекуващия си лекар, който да прецени дозировката на терапията им. „Лекарствата за кръвно, които са диуретици, извеждат излишната вода от организма при хора, които са със сърдечна недостатъчност. Но също така високата температура навън може да причини тежка дехидратация и това да доведе до срив на кръвното, то да падне до много ниски стойности, които могат да причинят световъртеж, главоболие, загуба на съзнание и животозастрашаващи моменти”, предупреди кардиологът.

Хидратацията в горещото време е изключително важна, независимо дали човек е здрав или има някакви заболявания, подчерта д-р Цолова и допълни, че е добре да консумираме пресни плодове и зеленчуци, които съдържат голямо количество вода и да избягваме тежките мазни храни.

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Редактор: Цвета Лазаркова