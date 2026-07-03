Снимка: БГНЕС
Кабината на влекача стърчи във въздуха
Катастрофа с тир блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата - в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити.
Снимка: БГНЕС
Кабината на влекача стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.
На място има полицейски патрули. Образувало се е задръстване.
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Снимка: БГНЕСРедактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС
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