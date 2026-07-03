Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит
Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София.
Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.
Първи протест срещу кабинета "Радев"
Снимка: Мартин Керефейски, NOVA
Според тях външната политика на кабинета крие рискове за страната заради зависимости от Русия.
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