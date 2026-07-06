Община Дупница обяви тридневен траур за удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма. В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад "Свобода" ще бъдат свалени наполовина.

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви.

По думите на кметския наместник на село Пастух Цветанка Манчова инцидентът се е случил във времето за следобедна почивка. „Към 5 часа се обадих на съседа, мъжът ѝ каза, че има викове по реката. Излязох, и то беше вече станало всичко, бяха се удавили всичките”, разказва тя и допълва, че реката е била леко придошла заради валежи в предходните дни.

В издирването на телата, освен компетентните органи, са се включили и доброволци. Мъж, който е пристигнал на мястото със специализирана понтонна лодка и компресор за въздух, обясни колко тежки са били условията под водата. „Аз изгубих ориентация долу под водата на 3 метра – мътна вода”, споделя той за неуспешните опити да бъдат открити жертвите по-рано.

⇒ Опасен водовъртеж и изтръгнати табели

От Община Невестино, на чиято територия се намира фаталният вир, са категорични, че мястото е абсолютно забранено за къпане. Заместник-кметът Йордан Глогов обясни, че всяка година през месец юни се издава изрична заповед, забраняваща влизането във водните обекти в общината.

„Ние нямаме такава възможност да освободим място за плажуване, поради причината, че самото място изисква да има спасител и други неща, които ние нямаме възможност да ги подсигурим”, коментира Глогов. Той разкри и каква е скритата заплаха на вира, в който са влезли жертвите: „Дъното дълбочината е някъде 6-7 метра. Самият водовъртеж вкарва водата под скалата”.

Въпреки огромния риск и предупрежденията към собствениците на къщи за гости да информират туристите, забраната масово не се спазва. Мястото е пълно с палатки и каравани, а тийнейджъри редовно скачат от опасните скали. Предупредителни табели е имало, но те са били умишлено премахнати. „Много бързо изчезват табелите. Може би в реката, не мога да ви кажа. Вършат ли работа? Пред кого? Никой не го интересува”, признава кметският наместник Цветанка Манчова.