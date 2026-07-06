В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Ислямската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почит на дългогодишния духовен и политически лидер на страната.

„Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата“, съобщи IRIB в профила си в Telegram, като отбеляза, че в церемонията участва „огромно множество“ от скърбящи.

Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БТА/АП

По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп.

Снимка: БТА/АП

Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари - в първия ден от американско-израелската война срещу Иран. Смъртта му предизвика мащабна вълна от траурни прояви в страната и региона.

Иран изпраща Али Хаменей с тридневно поклонение

Снимка: БТА/АП

След церемониите в Техеран поклонението ще продължи в свещения за шиитите град Кум. Възпоменателни прояви са планирани и в съседен Ирак, преди тленните останки на Хаменей да бъдат положени в родния му град Машхад, където погребението е насрочено за четвъртък.

Снимка: БТА/АП

Редактор: Цветина Петкова