Снимка: БТА/АП
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По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение
В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Ислямската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почит на дългогодишния духовен и политически лидер на страната.
„Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата“, съобщи IRIB в профила си в Telegram, като отбеляза, че в церемонията участва „огромно множество“ от скърбящи.
Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии, хиляди се стекоха в Техеран (ВИДЕО+СНИМКИ)
Снимка: БТА/АП
По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп.
Снимка: БТА/АП
Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари - в първия ден от американско-израелската война срещу Иран. Смъртта му предизвика мащабна вълна от траурни прояви в страната и региона.
Иран изпраща Али Хаменей с тридневно поклонение
Снимка: БТА/АП
След церемониите в Техеран поклонението ще продължи в свещения за шиитите град Кум. Възпоменателни прояви са планирани и в съседен Ирак, преди тленните останки на Хаменей да бъдат положени в родния му град Машхад, където погребението е насрочено за четвъртък.
Снимка: БТА/АПРедактор: Цветина Петкова
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