Най-малко седем души загинаха при масираната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, която продължава, предаде "Укринформ", като се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

"Петима души загинаха. Седем са ранените, като двама от тях са настанени в болница", написа Ткаченко в приложението Telegram.

"Врагът нанася удари и с балистични ракети“, гласеше по-ранна негова публикация.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!“, призова Кличко.

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Според публикация от снощи в социалната платформа Х на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.

В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, обявява Кличко, цитиран от "Укринформ".

Видео: "Ройтерс"

Видео: "Ройтерс"

Редактор: Цветина Петрова