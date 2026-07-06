Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, прераснал във физическа саморазправа между група хора в квартала.

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В отговор на ситуацията тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На място е и директорът на Областната дирекция на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов, който следи обстановката. На място е пристигнало и Зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред.

От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Редактор: Цветина Петкова