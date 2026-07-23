„Не съм очаквал друго развитие, въпреки че се надявах този път да проявят известно разумно отношение. Очевидно обаче статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин“. Това коментира министърът на правосъдието Николай Найденов по повод отказа на Прокурорската колегия да отстрани временно от длъжност градския прокурор на София Емилия Русинова. Искането за отстраняването ѝ беше направено именно от правосъдния министър във връзка с проверка и производство срещу нея.

По думите му решението може да бъде обжалвано по съдебен ред, но първо трябва да бъдат анализирани мотивите на Прокурорската колегия. „За да кажа със сигурност дали ще обжалваме, искам да се запозная с мотивите, тъй като към този момент те все още не са налични“, посочи той.

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На въпрос дали очаква проверка и на правомощието, което му позволява да сезира компетентните органи, министърът отговори: „Аз действително упражних своето правомощие непосредствено след влизането на закона в сила. Ако бъде подадена жалба, съдът ще трябва да прецени дали тя е основателна. Това е въпрос, на който към момента не мога да дам отговор“.

„Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. Предполагам, че отношението към Емилия Русинова може да е свързано именно с част от тези дела“, заяви министърът.

И даде пример с разследването, известно като „Хемусгейт“. „По това производство има много притеснителни обстоятелства - дългият период, в който не се вижда реален напредък, както и фактът, че след публичното оповестяване на част от данните по делото, то по никакъв начин не продължи с необходимата динамика“, каза той.

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Според него трябва да се проследи и кариерното развитие на прокурорите, работили по случая след отстраняването на първоначалния наблюдаващ прокурор. „Ще видите, че всички те впоследствие са били повишени. Това се случи непосредствено след "скриването" на делото“, заяви министърът.

Министърът коментира и информацията, че отказът за отстраняване може да е мотивиран с липса на данни, че Емилия Русинова може да влияе върху прокурори от Софийската градска прокуратура. „Ако това наистина са мотивите, смятам, че те не са състоятелни. Все едно да се твърди, че ръководителите нямат възможност да упражняват влияние върху дейността на хората, които ръководят“, изтъкна той.

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По думите му дисциплинарното производство срещу Русинова продължава. „Дисциплинарният състав вече е попълнен. Процесуалните представители на Министерството на правосъдието са направили доказателствени искания и производството тече. Начинът, по който се развива производството, и темпото, с което се движи, зависят от решаващия орган - Висшия съдебен съвет“, обясни Найденов.

Министърът изрази надежда процедурата да бъде приключена своевременно:„Общ проблем на дисциплинарните производства е, че понякога продължават по-дълго дори от самото наказание, което се предвижда за съответното нарушение“.

Редактор: Станимира Шикова