Ще получи ли ресторант в София звезда „Мишлен“? Темата от месеци предизвиква интерес, след като стана ясно, че представители на един от най-престижните кулинарни гидове в света са били поканени в България.

„По принцип не се знае кога идва инспектор на "Мишелн". Това е част от идеята - те трябва да останат анонимни“. Това обясни в „Здравей, България” шеф-готвачът Димитър Дамянов, който е работил около година в ресторант с две звезди „Мишлен“ в Лондон - „Льо Гаврош“, собственост на Мишел Ру.

„Доста е различна работата в подобен ресторант. Започва се много рано сутрин и се работи до късно вечер. Всеки ден всичко се приготвя на момента. Цялото меню започва отначало всяка сутрин. Работата е много интензивна, а процесът е насочен към съвършенство, обясни той.

Според него в България вече има група от готвачи, които се опитват да покажат страната като сериозна кулинарна дестинация. „Има около 10-12 готвачи, които се стараят България да излезе на кулинарната карта. Много е трудно, но е голямо предизвикателство и мисля, че имаме шанс да успеем“, казва той.

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По думите му основните критерии на „Мишлен“ не са свързани с луксозен интериор или голям ресторант, а с качеството на храната, техниките и характера на кухнята. „За тях не е важно толкова интериорът. Важни са продуктите, съотношението цена-качество и техниките на приготвяне. Те оценяват кулинарните умения на самия готвач и неговия почерк“, обясни Дамянов.

Един от важните въпроси е дали България може да предложи достатъчно местни продукти, каквито се ценят високо от инспекторите. „Имаме този проблем, че произвеждаме малко и внасяме много. Но има много малки ферми и хора, които се стараят да създават качествени продукти. Зеленото сирене от Черни Вит например е нещо изключително за България. Имаме розови домати, билки и много други неща, които можем да покажем“, посочва шефът.

Според него сезонността е сред ключовите елементи в кухнята на ресторантите от висок клас. „Менютата трябва да бъдат сезонни. Идеята е да се създаде най-доброто за конкретния момент. Сега идват диня, пъпеш, праскови - това дава възможност за разнообразие и креативност. Това е почеркът на готвача“, даде съвети той.

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Дамянов допълва, че броят на местата в ресторанта няма значение за получаването на звезда „Мишлен“. „Може да бъде и малък ресторант с четири маси. Местата не са определящи. Важни са храната, техниката и цялостното преживяване“, обяснява той.

Ако България получи признание от „Мишлен“, това би имало сериозен ефект върху кулинарния туризъм у нас. „Кулинарната сцена на България ще бъде поставена на друго ниво. Ще има повече туристи, които да идват да опитат тези ястия. България може да стане кулинарна дестинация“, смята Димитър Дамянов. А по думите му звезда „Мишлен“ не означава задължително високи цени.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова