Полицаи пред сградата на министерството на външните работи на Великобритания в Лондон. Снимка: АП/БТА
Британското посолство ще продължи работа дистанционно, а Лондон отново призова гражданите си да не пътуват до страната
Великобритания изтегли дипломатическите си служители от Иран на фона на ескалиращите американски удари, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
„Поради обстановката в сферата на сигурността служителите на Великобритания временно са изтеглени от Иран“, се казва в изявление на сайта на британското външно министерство.
„Посолството ни продължава да работи дистанционно“, се допълва в изявлението.
Британското външно министерство препоръча също да не се пътува до Иран, тъй като според него британските граждани и хората с двойно иранско и британско гражданство са изложени на „значителен риск от арест, разпити или задържане“.
Британските власти предприеха подобна стъпка и през февруари преди началото на американско-израелските военни операции.Редактор: Иван Петров
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