Великобритания изтегли дипломатическите си служители от Иран на фона на ескалиращите американски удари, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

„Поради обстановката в сферата на сигурността служителите на Великобритания временно са изтеглени от Иран“, се казва в изявление на сайта на британското външно министерство.

„Посолството ни продължава да работи дистанционно“, се допълва в изявлението.

Британското външно министерство препоръча също да не се пътува до Иран, тъй като според него британските граждани и хората с двойно иранско и британско гражданство са изложени на „значителен риск от арест, разпити или задържане“.

Британските власти предприеха подобна стъпка и през февруари преди началото на американско-израелските военни операции.

Редактор: Иван Петров