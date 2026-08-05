Високите обществени очаквания към кабинета „Радев“ ускоряват политическото време и поставят управлението под засилен обществен натиск. Около тази теза се обединиха социолозите Кънчо Стойчев, Нидал Алгафари и Елена Дариева в разговор в студиото на "Твоя ден".

Според Елена Дариева начинът, по който се възприемат действията на правителството, зависи пряко от очакванията към него. Според нея по този начин се ускорява политическото време и сега темпото е много по-бързо.

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Кънчо Стойчев подчерта, че общественото мнение е само един от факторите, които определят политическите процеси. „Надявам се по-малкото говорене да се свързва с повече свършена работа“, каза той.

По думите му обществото има право да очаква резултати, но сериозните политики не могат да бъдат реализирани за кратко време. „Няма действия в сериозните сфери на политиките, които да могат да бъдат извършени бързо. Нормално е да се иска нещо повече, но нещата този път трябва да бъдат свършени по законен начин, без прибързване, чрез рационален и дългосрочен ефект“, подчерта Стойчев.

Нидал Алгафари отправи критики към аргументите на премиера за „завареното състояние“ на държавата: „Говоренето от страна на премиера, което е свързано със „заварено състояние“ на страната, е несериозно, защото той като президент беше човекът, който сутрин се запознава с икономическата, отбранителната и външнополитическата обстановка на страната“.

Той припомни и ролята на служебните кабинети през последните години: „В рамките на тези девет години Радев имаше няколко кабинета и изглежда малко странно, когато се разкриват сделки, направени по времето на тези управления“.

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Друга тема в разговора беше и предстоящите президентски избори.

„Историята познава случаи, в които големият фаворит е побеждаван от опозиционна кандидатура на президентски избори, но сега това е малко вероятно, защото лидерът на опозицията в лицето на Бойко Борисов няма да се появи на терена като кандидат. Смятам обаче, че може да се издигне достатъчно силна кандидатура, която да постигне добър резултат и да се стигне до балотаж“, прогнозира Алгафари.

Дариева предупреди, че прекомерното повишаване на обществените очаквания може да се окаже риск за самото управление: „Ако концепцията и стратегията на екипа на Гюров е, че с напомпване на очакванията това създава някаква мобилизация, смятам, че някой ще бъде твърде разочарован“.

Кънчо Стойчев също очаква втори тур на президентския вот: „Две неща са сигурни за президентските избори – знаем, че ще има балотаж и че Йотова ще участва на втория тур. Така че интригата е кой ще бъде нейният опонент. Според мен този, който може да стигне до балотаж, е кандидатът, подкрепен от електората на ГЕРБ“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов