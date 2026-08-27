Снимка: БГНЕС, архив
Американският Boeing C-17 е престоял на аеропорта около час и половина
Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17 кацна на летище „Бургас“ за зареждане на гориво. Машината е пристигнала в 12:55 часа, съобщават от летището за БТА.
От летището уточниха, че машината не е базирана там и кацането не е свързано с извънредна ситуация. След приключването на техническата процедура по зареждане самолетът е излетял в 14:27 часа, уточняват от аеропорта.
Снимка: FlightRadar24
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По информация на аеропорта не са извършвани товарене или разтоварване, нито има промяна в обичайната дейност на летището.
От летище „Бургас“ не съобщават откъде е пристигнал военнотранспортният самолет и накъде е продължил полета си. Не е уточнено и каква мисия изпълнява машината.Редактор: Иван Иванов
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