Снимка: БТА
Това съобщиха от Кралския дворец на страната
Кралският дворец на Норвегия съобщи, че погребението на покойния крал Харалд V ще се състои в сряда, 9 септември. Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло от 13 ч. местно време.
Норвежци се наредиха отрано днес пред катедрали и църкви в цялата страна за възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII.
Краят на една епоха: Светът скърби и отдава почит на крал Харалд V
След смъртта на Харалд кралското семейство и страната са в официален траур.
Десетки хиляди норвежци изразиха скръбта си през уикенда, като оставяха цветя, писаха картички и палеха свещи пред кралския дворец в Осло, където ковчегът пристигна късно в петък от болницата.Редактор: Никола Тунев
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