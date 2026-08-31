Такситата да могат да се движат в бус лентите, когато превозват пътници, но само там, където съответната община прецени, че това е възможно. Това предлагат от „Продължаваме промяната” с промяна в Закона за движението по пътищата. Идеята не е нова. Сходни предложения неколкократно са стигали до Народното събрание, но впоследствие не са били одобрявани и приемани.

„Продължаваме Промяната“ внася законопроект за движение на таксита в бус лентите

Основният спор се фокусира върху това дали, ако такситата бъдат допуснати да се движат в бус лентите, ще облекчат трафика в София или по-скоро ще отнемат предимството на градския транспорт, заради което съществуват бус лентите.

„За" подобна промяна се обяви и общинският съветник от БСП Иван Виделов.

„Ние смятаме, че ще се облекчи трафикът. Смятаме, че такситата са част от градския транспорт в София, тъй като тяхната функция е такава”, каза Иван Виделов, общински съветник от БСП.

Той обясни, че такситата в София са малко над 6000, а регистрираните автомобили - над 1,2 милиона.

„Позицията на „Спаси София“ е категорична. Ние сме „против" възможността такситата да се вкарат в бус лентите, защото това би довело до забавяне и неудобство за масовия градски транспорт, за когото именно са предвидени тези бус ленти”, каза Стефан Спасов от „Спаси София“.

Според него такситата не могат да се сравняват с градски транспорт, защото са скъпи и крайно недостъпни за хората, които иначе ползват тролеите и автобусите.

„Един човек не може да слезе от собствения си автомобил, за да се качи на друг автомобил, и да казваме, че това е мярка, която облекчава трафика. Също така данните за броя таксиметрови автомобили са неверни - те са близо двойно повече. Така че това е популистко предложение, което обслужва един малък и доста шумен сектор, който продължава да иска цените да бъдат вдигани. Това не е конкуренция на градския транспорт. Те биха получили необосновано предимство”, каза Стефан Спасов.

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