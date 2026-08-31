Тяло на новородено бебе е било намерено в депото за отпадъци в пловдивското село Шишманци. На това място се транспортира част от боклука, събиран от контейнерите в Пловдив.

Сигналът е получен на 26 август, след което са започнали оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия.

Намериха тяло на бебе на сметище в Сливен

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Раковски, като разследването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура - Пловдив.

По първоначални данни при аутопсията са установени травматични следи по тялото на новороденото. На този етап обаче не е изяснено дали те са причинени приживе, или са получени след смъртта, докато тялото е било транспортирано и е попаднало сред голямо количество отпадъци.

В работата по случая са включени и служители от отдел „Криминална полиция“, както и от Главна дирекция „Национална полиция“.

От МВР не съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата, при които тялото е попаднало в депото, нито дали е установена самоличността на майката. Разследването продължава.