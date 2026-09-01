Първото по рода си Световно първенство за русалки се проведе в китайската провинция Хайнан. За титлите в отделните категории се състезаваха над 100 русалки от 12 държави.

Първите места при соловите изпълнения за мъже и за жени бяха спечелени от представителите на Китай. Домакините завоюваха титлите и в отборните и синхронните категории. Според организаторите, гмуркането на русалки е спорт, който съчетава трудност и артистичност. Трудността се проявява в техническата страна, докато красотата се изразява в артистичното изпълнение.

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Редактор: Ралица Атанасова