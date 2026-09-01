Снимка: Стопкадър
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За титлите в отделните категории се състезаваха над 100 русалки от 12 държави
Първото по рода си Световно първенство за русалки се проведе в китайската провинция Хайнан. За титлите в отделните категории се състезаваха над 100 русалки от 12 държави.
Първите места при соловите изпълнения за мъже и за жени бяха спечелени от представителите на Китай. Домакините завоюваха титлите и в отборните и синхронните категории. Според организаторите, гмуркането на русалки е спорт, който съчетава трудност и артистичност. Трудността се проявява в техническата страна, докато красотата се изразява в артистичното изпълнение.
Футболни легенди оживяват върху фланелки: Художникът, който превръща спорта в изкуствоРедактор: Ралица Атанасова
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