Димитровград отбеляза 79 години от основаването си с поредица от празнични прояви, сред които представяне на новия календар на Общината, тържествено заседание на Общинския съвет, официална церемония и концерт на рок групата Б.Т.Р, съобщи кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Празничната програма започна с традиционното представяне на годишния календар на община Димитровград в двора на Историческия музей. Луксозното 13-странично издание по традиция започва и завършва с месец септември и е изготвено на български и английски език.

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Тази година календарът беше посветен на културно-историческото наследство на района, като за неговите илюстрации бяха използвани ценни находки и артефакти от фонда на Историческия музей.

Директорът на музея Антоанета Станчева посочи, че представените предмети свидетелстват за съществуването на цивилизация по земите на днешната община Димитровград още преди 8000 години. Уредникът в отдел „Археология“ Нели Кръстева-Аврамова определи календара като „своеобразна врата във времето“.

Снимките на находките и артефактите бяха дело на фотографа Ники Пандев, а художественото оформление - на Стефан Чурчулиев.

Празничната програма продължи с тържествено заседание на Общинския съвет. На него бившият началник на местната пожарна Иван Пачов беше удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин“.

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Официалната церемония на площад „България“ започна с приемане на строя и издигане на националния флаг. Кметът на общината Иво Димов и официалните гости поздравиха жителите и гостите на Димитровград по повод 79-ата годишнина от основаването му. В честванията се включиха и представители на три побратимени с града населени места.

Кулминацията на празника беше концертът на рок група Б.Т.Р. на централния площад „България“. Честванията на Деня на Димитровград завършиха с пиротехническо шоу.

Редактор: Цветина Петкова