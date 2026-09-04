Тригодишно дете загина при тежка катастрофа между товарен и лек автомобил. Инцидентът станал вчера около 17 часа между варненските села Горен Чифлик и Гроздьово.

По първоначални данни 47-годишният шофьор на камион с полуремарке се движил с несъобразена скорост. Той загубил контрол над превозното средство, вследствие на което задната част на полуремаркето навлязла в насрещната лента.

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Там полуремаркето се ударило в идващ насреща лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж. При сблъсъка пострадали шофьорът на колата и 3-годишно дете, което пътувало на задната седалка. Двамата били прегледани от екип на Спешна помощ и транспортирани към болница.

По пътя към лечебното заведение детето починало. 53-годишният водач е настанен в болница с контузия на гръдния кош и травма на корема. По данни на властите няма опасност за живота му. Причините и обстоятелствата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова