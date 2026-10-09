Цените на петрола се понижиха днес, тъй като опасенията за доставките от Близкия изток донякъде отшумяха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември.

Фючърсите на суровия петрол "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха със 72 цента или 0,7 на сто до 103,53 долара за барел. Контрактите за американския суров петрол WTI отстъпиха с 52 цента или 0,6 на сто до 90,97 долара за барел.

Тръмп обяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите за Конгрес

Въпреки това цените на "Брента" се очаква да отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха нагоре с 4% заради засилените атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток в началото на тази седмица. Цените на WTI се очаква да отбележат лек седмичен спад, дори на фона на прекъсвания в доставките, причинени от ураган, който наближава брега на Мексиканския залив в САЩ – най-големият производител на петрол в света.

Редактор: Никола Тунев