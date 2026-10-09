Избирателите ще могат да изпробват предварително машинното гласуване преди президентския вот на 25 октомври. Централната избирателна комисия започна разяснителна кампания, в рамките на която в различни населени места ще бъдат поставени устройства за демонстрации.

Вчера се проведе демонстрация в метрото, а днес машина ще бъде достъпна от 12 часа на метростанция „НДК“ в София. На място представители на изборната администрация ще показват как се работи с устройството и ще отговарят на въпросите на гражданите.

Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за вота наесен

За инициативата са осигурени общо 200 машини, които ще бъдат разпределени в страната. Районните избирателни комисии ще определят къде и кога ще се провеждат демонстрациите.

Целта е хората да се запознаят с отделните стъпки при машинния вот и да се чувстват по-уверени в изборния ден.

Предвидена е и възможност за дистанционно упражнение. В мобилното приложение „Избори 360°“, в раздел „За избиратели“, е достъпен симулатор, който пресъздава процеса на гласуване.

Редактор: Цветина Петкова