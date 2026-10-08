Как се живее близо два века? Отговорът може да се крие в гените на Джонатан – гигантска костенурка на около 194 години, смятана за най-старото известно живо сухоземно животно в света. Ново изследване разкрива, че въпреки впечатляващата си възраст тя е запазила някои клетъчни характеристики, типични за значително по-млади организми.

Джонатан живее на остров Света Елена в Атлантическия океан от 1882 г. Днес необичайният му живот е обект на научно проучване, публикувано в списание Science.

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Учените са изследвали генетичния материал на костенурката и са открили особености, свързани с възстановяването на ДНК, производството на енергия в клетките и защитата срещу тумори.

Особено впечатляващо е, че определени показатели, свързани с клетъчното стареене, при Джонатан са близки до тези на най-младата костенурка, включена в изследването. Изследователите са установили и 287 гена с варианти, уникални за Джонатан. Част от тях участват в процеси, които предпазват клетките от увреждания и подпомагат тяхното възстановяване.

Според учените откритията могат да помогнат за по-доброто разбиране на механизмите на стареене, включително при хората. Въпреки възрастта си Джонатан продължава да се радва на отличен апетит. Заради катаракта той вече почти не вижда, но разпознава гласа на дългогодишния си ветеринарен лекар Джо Холинс.

Редактор: Цветина Петкова