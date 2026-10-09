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Според Министерството на вътрешната сигурност бил с богато криминално досие
Мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Ню Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на анти-имигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп.
28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие, според Министерството на вътрешната сигурност.
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Той е откаран в болница, заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно, по улиците на Ню Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зоран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града.Редактор: Цветина Петкова
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