Мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Ню Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на анти-имигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп.

28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие, според Министерството на вътрешната сигурност.

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Той е откаран в болница, заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно, по улиците на Ню Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зоран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града.

Редактор: Цветина Петкова