Нещата са изключително притеснителни и ситуацията ескалира. Войната започна като се обстрелваха кораби, после до пристанища и в открити води, а вече от няколко дни виждаме, че се случва и в икономическите зони. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Тодор Джиков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS по повод атаките с дронове по два кораба в изключителната икономическа зона на Черно море.

Той заяви, че трябва да бъде разработен механизъм, чрез който да се достигне до мирно уреждане на войната.

Депутатът обясни, че емоциите заради изборите се прехвърлиха и в заседанието на КСНС вчера. „Апелирам към политиците, които участват в него, да оставят настрана изборните резултати и какво искат да постигнат. Това е война в Европа, която вече продължава няколко години”, подчерта Джиков.

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Той коментира как тази ситуация се отразява върху превоза на зърно. „Нужно е решение на ниво Европейски съвет. От вчера има информация, че превозвачи отказват превоза на зърно. Това означава, че голямо количество българско зърно ще остане непродадено, а цената му ще се срине. Това е сериозен икономически риск за зърнопроизводителите”, уточни още Джиков.

Депутатът от „Прогресивна България” обясни какви промени са приети след заседанието на Комисията по земеделие в Народното събрание. „На първо четене забранихме отглеждането на животни, кожата на които не може да се използва. Това е само за норките”, каза той.

„Обмисляме да омекотим и подобрим законопроекта до определено количество да няма санкции”, каза още политикът по темата с ракията, която предизвика широк обществен интерес.

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Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев