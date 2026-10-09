Аржентинската прокуратура поиска ефективни присъди между 4 и 12 години затвор за шестима медицински специалисти, обвинени във връзка със смъртта на футболната легенда Диего Армандо Марадона. Най-тежкото наказание е поискано за личния му лекар - неврохирурга Леополдо Луке, когото обвинението определя като основен отговорен за фаталния изход. Това съобщава испанският вестник El Pais.

В заключителните си пледоарии прокурорите заявиха, че смъртта на Марадона на 25 ноември 2020 г. не е била внезапно и неизбежно събитие. Според тях тя е настъпила вследствие на поредица от погрешни медицински решения, пропуски и липса на адекватни грижи през последните дни от живота му. „Той направи всичко възможно нещата да се объркат“, заяви прокурорът Патрисио Ферари по адрес на Леополдо Луке.

Обявиха причината за смъртта на Марадона

Обвинението настоява неврохирургът да получи 12 години лишаване от свобода за умишлено убийство при евентуален умисъл. Според прокуратурата лекарят е бил наясно с опасностите за здравето на Марадона, разполагал е с възможности да предотврати смъртта му, но не е предприел необходимите действия.

Прокурорите поискаха още 10 години затвор за Нанси Форлини, която е координирала медицинските грижи от страна на частната здравноосигурителна компания Swiss Medical, и осем години за психиатъра Агустина Косачов.

„По делото е доказано, че Леополдо Луке, Нанси Форлини и Агустина Косачов са предвиждали риска, но са го приели с безразличие, без да предприемат коригиращи мерки, и така са допринесли за настъпилия резултат“, заяви Ферари пред съда.

Той изрази убеждението си, че животът на футболиста е можел да бъде спасен. „Във всяко обикновено здравно заведение в Буенос Айрес щяха да спасят Марадона. Нямам никакво съмнение“, категоричен беше прокурорът.

Според обвинението Луке не е назначил необходимите медицински изследвания, не е поддържал актуална документация за здравословното състояние на пациента и не е осигурил настаняването му в специализирано лечебно заведение въпреки сериозните рискове.

Вместо това след операция за отстраняване на субдурален хематом Марадона е бил преместен от клиниката „Оливос“ в наета къща в района на Тигре, която не е разполагала с необходимото медицинско оборудване за пациент в толкова тежко състояние.

Прокуратурата твърди още, че лекарят е пренебрегнал признаци на сърдечна недостатъчност и предупрежденията на хора от обкръжението на Марадона, че тялото му е силно подуто.

„Марадона беше бомба със закъснител. Те просто се отърваха от него и го изпратиха в онази къща в Тигре, където в крайна сметка почина“, заяви Ферари.

Според прокурора преместването на футболиста от болницата е поставило началото на период на сериозно влошаване на състоянието му, завършил със смъртта на световния шампион.

Другият прокурор по делото - Косме Ирибарен, оспори основната теза на защитата, че Марадона е починал внезапно вследствие на тежките си здравословни проблеми и че фаталният изход не е можел да бъде предвиден.

Искат съд за медицинския персонал на Марадона

Позовавайки се на заключенията на медицинските експерти, той заяви, че футболната легенда е преминала през продължителен период на страдание, преди да издъхне. Според прокуратурата предупредителните признаци за влошаващото се състояние на Марадона са били налице значително по-рано и медицинските специалисти, отговарящи за лечението му, са били запознати с тях. За останалите обвиняеми прокуратурата поиска по-леки наказания, тъй като според нея не е доказано, че те съзнателно са приели риска от настъпването на смъртта.

За психолога Карлос Диас беше поискана петгодишна присъда, а за медицинските работници Мариано Перони и Рикардо Алмирон- по четири години затвор.

Същевременно обвинението беше оттеглено срещу седмия подсъдим – лекаря Педро Ди Спаня. Прокуратурата прие, че той не е разполагал с правомощия или реална възможност да взема решения за лечението на Марадона.

Съдебният процес започна през април 2026 г. и вече премина през повече от 40 заседания, по време на които бяха изслушани около 70 свидетели. Това е второто дело по случая, след като първият процес, започнал през март 2025 г., беше анулиран заради скандал с участието на съдия от първоначалния състав. Оказа се, че тя е участвала в документален проект за делото, заснеман без необходимата публичност. Разкритието доведе до прекратяване на производството и необходимостта процесът да започне отначало.

Диего Армандо Марадона почина на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст. Смъртта му предизвика огромна скръб в Аржентина и по света, а въпросите около медицинските грижи през последните му дни продължават да бъдат в центъра на едно от най-следените съдебни производства в страната.

Редактор: Цветина Петкова