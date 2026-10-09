Инициативата „Разходки за необвързани” събира хора, които търсят любовта без приложения и алгоритми. Вече седем години Цветелина и Виктор организират планински преходи, в които новите запознанства започват с общ маршрут, разговори и приключения. Стотици хора вече са се включили в инициативата, а за някои от тях една разходка се е превърнала в начало на сериозна връзка.

Зад идеята стои нещо съвсем просто – да съберат хора, които искат да се запознаят и да им дадат повод да прекарат един ден заедно - без очаквания и напрежение.

Трайно необвързаните хора се увеличават значително

„Всичко започна от една луда идея. Имах клиентка, която ме потърси, защото беше изпаднала в тежка депресия след края на дълга връзка. Работехме върху това какво може да направи, как да си отвори средата. Тогава я попитах дали ходи на планина и тя ми каза: „Много обичам, но съм сама. Приятелите ми са по двойки и аз винаги съм „третото колело”. В планината разговорите между хората започват непринудено. Един ден казах на Виктор: „Представяш ли си да направим една разходка с необвързани хора. Всички знаят, че ти си отворен за комуникация. Ако си харесаш някой - супер, ако не – не губиш нищо”, разказа Цветелина Зидарова.

Днес двамата вече са организирали 123 разходки. А участниците не се подбират с алгоритъм. Според Виктор селекцията я прави самата планина. „Тя е място, където метеорологичните условия се променят. Ако, например, завали дъжд някои хора веднага отпадат”, казва той.

Какво е разходка за необвързани?

Понякога самият маршрут се превръща в част от запознанството. Има въпроси и игри, а по пътя могат да се появят и неочаквани препятствия. „За да има общо преживяване, трябва и общо предизвикателство - нещо, което групата да преодолява заедно”, казва още Виктор.

Цвети измисля и така наречените „мисийки“. „Това са въпроси, които всеки един участник получава. Те са свързани с човешките отношения”, допълва тя.

А дори любовта да не се появи още на първия преход, остава преживяването, новите познанства и споменът за един по-различен ден в планината.

Повече гледайте във видеото.

Репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Никола Тунев