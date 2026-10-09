„Изборите са избори, няма нищо сигурно. Социологическите проучвания не са прогнози, а моментни електорални картини. Йотова няма към момента ясно изразен опонент. Мисля, че върви уверено към победата на тези избори”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” лидерът на БСП и съпредседател на комитета, издигнал Илияна Йотова - Крум Зарков.

Той няма съмнение, че настоящият държавен глава ще изпълни институционално и независимо функцията на президент. „Имам два повода да го твърдя. Единият е, че тя има политическа кариера доста назад във времето и ние я познаваме добре. Второто е конституционната рамка, в която функционира президентът. За последните 30 години нямаме случай, в който президент и правителство да са били винаги на една линия, дори когато са били излъчени от едни и същи партии”, каза Зарков.

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Той смята, че свикването на КСНС било навременно. „Мисля, че президентът Йотова съвсем правилно и адекватно свика Консултативния съвет за национална сигурност точно в момента, в който вече беше натрупан необходимият минимум информация, за да се вземат решения. Направи правилно и според мен този КСНС имаше смисъл”, коментира Зарков. И припомни, че решенията от този съвет са препоръчителни, а не юридически обвързващи.

„В голямото си мнозинство участниците в Консултативния съвет се обединиха зад становището, предложено от президента. Тези, които не го направиха, бяха от двете крайности. На едните им се струваше прекалено проукраинска, на другите – недостатъчно антируска. Това ми показва, че те потърсиха моментен дивидент в контекста на президентската кампания, а Йотова взе правилната балансирана позиция”, смята Зарков.

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Според него в българската политическа действителност все още няма необходимия терен за идеологически дебат. По думите му президентските избори са най-политическите. „Няма да можем да направим качествена промяна в нещата, от които сме недоволни, ако не си поставим цел, начин, по който нашето общество да изглежда след определен период от време, по който да споделяме тежестите, както и богатството, което създаваме сами. Това са идеологически въпроси”, коментира лидерът на БСП.

Той очаква да има дебат между първи и втори тур.

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Редактор: Ина Григорова