Защо водещите претенденти на изборите избягват директен сблъсък на идеи в телевизионни дебати и ще се повлияе ли кампанията от ситуацията в Черно море? Темата коментират социологът Юлий Павлов, пиар експертът Георги Куртев и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Харизанов не е изключено да има дебат. „Избирателите и хората, които се интересуваме от политика, с удоволствие ще наблюдаваме такъв дебат. Това, което заяви Йотова, че той ще бъде между първи и втори тур, има своята логика - ако сега се яви срещу когото и да е, това би повдигнало опонента ѝ като основен”, каза анализаторът.

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„Сред избирателите има разделение. Те се забавляват с хората, които са попаднали случайно в кампанията. За всички са ясни основните претенденти и дебатът е важен. Винаги съм съжалявал, че у нас нещата не се случват като в другите държави. Важно е под каква форма ще бъде този дебат”, заяви Куртев.

Юлий Павлов каза в допълнение, че ясно се вижда кои са основните кандидати и е логично да има дебат. „Няма смисъл да се правят дебат между много кандидати. Социологията и дългогодишните традиции показва кои са фаворитите и задължително да има дебат. В момента се вижда, че и двете страни са дали съгласие да има такъв”, смята социологът.

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„Не очаквам от Илияна Йотова да взима резки позиции с риск да възникнат спорове. Тя ще продължи с тази кампания без изявление, но трябва да се запитаме дали това отива на един държавен глава”, смята Георги Харизанов.

Според Куртев нямаме ясно изразена външнополитическа доктрина. „Виждаме едно лутане какви позиции да заеме страната ни. Трябва да стане ясно къде се намира България и какъв играч да бъде”, каза пиар експертът.

„Националните интереси в момента може и да се разминават с това, което мислят хората. Той не се променя от това, което мислят хората. Резултатите на изборите показват тяхното мнение, а политиците трябва да го уважат”, каза Юлий Павлов.

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Редактор: Никола Тунев