Две катастрофи затрудняват движението на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Единият инцидент станал на 27-ия километър от скоростния път. Има загинал, а двама души са транспортирани в болница. Катастрофирали са три леки автомобила.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Временно движението и при километър 49 също се осъществява в активната и аварийната ленти поради пътнотранспортно произшествие. Движението е ограничено в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор: Станимира Шикова