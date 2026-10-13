Нито един от съдиите, кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, не е бил обект на дисциплинарно производство във връзка с трите нашумели случая - „Мартин Божанов - Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев - Красьо Черния“. Това става ясно от информация, разгледана и приета от Съдийската колегия на ВСС.

Данните са предоставени от комисията, която отговаря за дисциплинарната дейност и взаимодействието с Инспектората към съдебния съвет. Проверката обхваща образуваните дисциплинарни производства срещу кандидатите, наложените им наказания, както и информация за евентуалното им обжалване, отмяна или заличаване.

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Справката е изготвена по искане на парламентарната Комисия по правни въпроси, която проучва професионалните качества и почтеността на кандидатите за новия състав на ВСС.

В документа изрично се посочва, че срещу участващите в процедурата съдии няма образувани дисциплинарни производства, свързани с трите случая, предизвикали обществено внимание заради съмнения за нерегламентирано влияние в съдебната система.

Липсата на дисциплинарни производства обаче сама по себе си не означава, че кандидатите не са споменавани в материали или проверки по тези случаи. Именно установяването на евентуални връзки с тях е част от допълнителната информация, поискана от Народното събрание. Съдийската колегия е възложила на останалите си комисии да подготвят справки по въпросите, поставени от депутатите. Крайният срок за предоставянето им е 19 октомври 2026 г.

За същата дата е насрочено заседание, на което колегията трябва да обобщи получените данни и да вземе решение за изпращането им до парламентарната правна комисия.

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Проверката беше поискана, след като депутатите решиха да установят дали някой от кандидатите за ВСС от квотата на Народното събрание фигурира в събраните материали по случаите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“.

Парламентарната комисия настоя също да получи кадровите досиета на кандидатите, които са настоящи или бивши магистрати. Те трябва да съдържат информация за назначенията, повишенията, командированията, професионалните оценки и евентуалните дисциплинарни санкции. От Инспектората към ВСС ще бъдат изискани и резултатите от извършвани проверки. Целта е народните представители да разполагат с по-пълна информация за професионалното минало и почтеността на кандидатите, преди да пристъпят към избора на членове на органа, който взема ключови кадрови и дисциплинарни решения в съдебната власт.

Редактор: Цветина Петкова