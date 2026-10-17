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Вижте един разказ от мутренските години
Един разказ за бандитите от прехода, за автентичните така наречени „лоши момчета” и онази необяснима носталгия към мутренските години. Разказът е от първо лице.
Вероятно затворът го е спасил от разстрела, защото повечето от приятелите му по интереси, трафик и задкулисни договорки вече не са сред живите. Малко от влиятелните от групировките, които лично са познавали Иво Карамански, наричан Кръстника на българската мафия или Жоро Илиев, останаха живи. Той е един от тях - Благой Чакъров.
„Ничия земя”: Метката – мъжът, който доказва, че човек може да обича живота без ръце и крака (ВИДЕО)
Говори зад решетките за скандални разкрития за печалбите от трафик на дрога и тарифите, които се плащат на прокурори и съдии за освобождаване от ареста.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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