Световният номер 3 Григор Димитров не успя за втора поредна година да се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия. В изключително оспорван двубой от четвъртфиналите първата ни ракета загуби с 4-6, 6-3, 3-6, 4-6 от британеца Кайл Едмънд и така пропусна отлична възможност да атакува титлата в Мелбърн.

За съжаление, Димитров не изигра най-добрия си мач и в крайна сметка претърпя първото си поражение от този съперник в общо три срещи помежду им, пише БГНЕС.

