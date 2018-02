Разполагаща с ядрено оръжие, Северна Корея е военна сила от световна класа, заяви севернокорейският ръководител Ким Чен Ун на състоялия се в Пхенян военен парад, в навечерието на откриването на Зимните олимпийски игри в Южна Корея.

"Ние вече сме в състояние да демонстрираме пред света статута си на военна сила от световна класа", каза пред ликуващото множество на площад "Ким Ир Сен" севернокорейският лидер, цитиран от БТА.

По време на парада беше демонстрирана междуконтиненталната балистична ракета от нов тип "Хвасон-15".

