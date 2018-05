Продължава издирването на алпиниста ни Боян Петров. Тази сутрин спасителната акция по въздух започна отново.

Леден капан блокира издирването на Боян Петров (ОБЗОР)

За това информира режисьорът Поли Генчева, която е в района и следи всички действия. Хеликоптерите са стигнали до базовия лагер, презаредили са и са тръгнали към лагер 2.

Какви са шансовете българският алпинист Боян Петров да е жив?

Кръжали са дълго над него и са се насочили към лагер 3. Успели са да стигнат малко под върха. Там са видели няколко подозрителни пакета и палатка. Силният вятър обаче прекрати операцията по въздух.

Радослава Ненова: Да си жената на Боян Петров винаги е било чест и наказание

Спасителите успяват да прелетят над Шишапангма на най-високата възможна надморска височина.

По земя шерпите достигнаха първо до лагер 2. Откриват палатката на Боян Петров - за съжаление празна. Насочват се към третия, последен лагер. Там се натъкват на парчета плат, за които се предполага, че са или от палатка, или от тениска.

Спасителите ще прекарат нощта в лагер 2, а от утре ще започнат да копаят снега в търсене на някакви следи от алпиниста ни. Хеликоптерите ще бъдат в режим на изчакване - в случай, че шерпите намерят следа. Прогнозата е за най-доброто време от началото на спасителната акция.

Китай ангажира близо 100 души за акцията - спасители, медици и логистични екипи. Усилията им продължават.

Boyan Petrov missing row: Update 7#Shishapangma

Heli Sreach halts; Two Helis landed at Kathmandu; Sherpa team continues search; Helicopter will fly again from Kathmandu if Sherpas demand; Medical team and Support system stand by at Base Camp. pic.twitter.com/VD9RCXeDz0