С голяма тъга научихме за убийството на младата българска журналистка Виктория Маринова. Това заяви на пресконференция говорител на Европейската комисия в отговор на въпрос. ЕК очаква бързо и задълбочено разследване от отговорните власти, което да изправи виновниците пред правосъдието и да изясни дали това нападение е било свързано с работата на жертвата. Трябва да направим необходимото, за да могат журналистите в безопасност да дават безценния си принос за демократичните ни общества, добави говорителят, цитиран от БТА.

Той цитира годишната реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на ЕС, в която Юнкер отбеляза, че Европа винаги трябва да бъде място, където свободата на журналистите е свещена. Прекалено много наши журналисти са притеснявани, нападани, убивани. Няма демокрация без свобода на медиите, допълни цитата говорителят.

БГНЕС цитира еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова, която публикува в своя профил в Тwitter:

„Шокирана съм от жестокото убийство на младата българска журналистка Виктория Маринова. Ще проследя внимателно разследването и ще предложа помощ от агенциите на ЕС, ако е необходимо. Очаквам спешни действия за изправяне на отговорните пред правосъдието и за изясняване на въпроса дали убийството й е свързано с работата й“.

Shocked by the brutal murder of Victoria Marinova, a young Bulgarian journalist. I will follow closely the investigation and offer help by EU agencies, if needed. I expect urgent actions to bring those responsible to justice and to clarify if the attack was linked to her work.