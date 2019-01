Петима души загинаха в Алжир отнесени от водите по време на наводненията в редица северни региони на страната. Всички тела са открити, съобщи алжирската гражданска защита, цитирана от Франс прес.

През последното денонощие са осъществени спасителни операции в над 17 вилаи (провинции), помощ са получили повече от 100 души. Поради натрупан сняг е спряно движението по близо 30 пътища и магистрали в над 12 провинции. Гражданската защита действа за отстраняване на снежните маси.

