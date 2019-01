Kiril #Despodov è rossoblù 🔴🔵 Добре дошъл, Кирил! Dobre doshli, Kiril! —— #CagliariCalcio #forzaCasteddu #CC1920 #instaCasteddu #Cagliari #Casteddu #instaFootball #football #calcio #SerieA #SerieATIM #🇮🇹 #benvenutoDespodov #🇧🇬 —— Segui/Follow @cagliaricalcio

A post shared by Cagliari Calcio (@cagliaricalcio) on Jan 30, 2019 at 1:10pm PST