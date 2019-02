Оле Гунар Солскяер ще остане за постоянно начело на Манчестър Юнайтед, съобщи Gong.Bg .

Според информацията на изданието специалистът е имал разговор с един от босовете на „червените дяволи“ – Аврам Глейзър, в който е бил информиран, че ще му се гласува доверие за по-дълъг период. Според информацията срещата се е състояла след шампионатния успех с 3:0 над Фулъм. Очакванията обаче са официалното норвежецът да бъде обявен за постоянен мениджър чак в края на сезона.

"Манчестър Юнайтед" уволни Жозе Моуриньо

Оле Гунар Солскяер ще остане за постоянно начело на Манчестър Юнайтед, твърди Sun.

According to The Sun,

Manchester United have decided to appoint Ole Gunnar Solskjaer as permanent manager 👀



Is Ole the right man for the job? pic.twitter.com/v51egVkcEp