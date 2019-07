Двама души загинаха след избухването на кола в турския град Рейханлъ, намиращ се в близост до границата със Сирия, съобщи БГНЕС.

Car blast in #Reyhanli #Turkey , near #Syria borders. Victim yet unknown. Police and firemen on scene. pic.twitter.com/WTMIPJYQYK

Експлозия в центъра на Тунис (СНИМКИ)

Двама други са ранени, допълва Анадолската агенция.

LIVE — President Erdoğan: It is apparent that a bomb was inside the car [that exploded in Reyhanlı in southern Turkey's Hatay] and those inside were Syrian nationals, initial findings show the incident may be terror-relatedhttps://t.co/TGIKvjsj6q pic.twitter.com/dXNj8sc3Tc