Трикратният носител на титли от Големия шлем – Стан Вавринка, за пореден път се оказа непреодолимо препятствие за българина Григор Димитров. Този път швейцарецът, роден в Лозана, елиминира хасковлията в първия кръг на силния Мастърс в Синсинати.

На турнира, който Гришо спечели преди две години (2017), Стан Вавринка сломи съпротивата на нашенеца в три сета – 5:7, 6:4, 7:6 (4) за малко повече от два часа и половина игра, предаде gong .

Поражението бива с болезнени размери, след като Григор намери сили да върне два пробива в последния, трети сет на мача, след като изоставаше с 1:5. Стан Вавринка пък имаше три възможности да затвори мача, а растонието в минути между първата и третата бе 33 минути игра на централния корт в Синсинати.

Wild. RIDE! 🎢 32 minutes after his first match point, @stanwawrinka seals his victory over Grigor Dimitrov 5-7 6-4 7-6(4). #CincyTennis pic.twitter.com/FaV448pxsx

Така Вавринка спечели за седми път мач срещу Григор, като двамата са се срещали общо 11 пъти досега в професионалния тур.

5⃣ on the trot. 💥@stanwawrinka's recent ownership of Grigor Dimitrov continues with his three-set triumph at #CincyTennis



R1 2018 Wimbledon ☑️

R1 2018 USO ☑️

R3 2019 RG ☑️

R1 2019 Montreal ☑️

R1 2019 Cincinnati ☑️ pic.twitter.com/7KisvXifZ2