Рафаел Надал помогна на малко момченце, което едва не бе задушено от тълпа фенове, борещи се да вземат автографи от тенис звездата по време на US Open в Ню Йорк.

На видео, качено в социалните мрежи, се вижда как детето също иска да получи автограф от испанеца, но останалите запалянковци не го забелязват и го притискат към огражденията. Когато момченцето започва да плаче, Надал го забелязва, вдигна го и го пренася в коридора за тенисисти. 18-кратният победител в турнири от Големия шлем успява да успокои детето, като го милва по главата и лицето. След това слага подпис върху шапката му.

"Рафа, ти спаси моят син! Ти вече си негов кумир. Сега си и негов герой! Благодаря! Успех на US Open", написа бащата на момчето в Twitter.

@RafaelNadal that was my son you saved. He already idolizes you. Now you’re his hero too! Thank you! Best of luck at the US Open! https://t.co/29mN14rIH9