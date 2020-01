Четирима души бяха убити, а над дузина ранени, когато 7-етажна сграда в строеж се срути в южната част на Камбоджа, като затрупа работници под развалините, съобщи БГНЕС.

Сградата в крайбрежната провинция Кеп е трябвало да бъде хотел, но се е срутила около 16:30 ч. местно време, като онлайн се разпространява видео, показващо бетонни подове, паднали един върху друг, по време на пристигане на пожарникари и багер.

At Least Two Killed in Cambodia Building Collapse https://t.co/TSdzbM062Q pic.twitter.com/Ty1oVmWFo7