Мъж, който в ранните часове на коледната нощ нахлул в заведението за бързо хранене „Тако Бел“, бил хванат от камерите за видеонаблюдение да си приготвя бърза закуска, след което се унесъл в дрямка.

Инцидентът е станал в американския щат Джорджия, информира БГНЕС.

Проникналият с взлом младеж явно е бил гладен, тъй като веднага след влизането си в „Тако Бел“ той се заел да… готви. След като си спретнал обилна бърза закуска, го налегнала дрямка и той се проснал под уредите в кухнята, където се унесъл в здрав сън.

Изглежда крадецът се е наспал необозпокоявано, защото след това той се е измъкнал без никой да забележи.

Police search for man who broke into #TacoBell, made a meal and took a nap: https://t.co/gF7OCbyNh8